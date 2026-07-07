L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre a Pomezia, si approfondisce. Il pubblico ministero ha accusato Valter Lavitola di essere il mandante dell'attacco, che avrebbe coinvolto anche altri soggetti. La procura ha aggiunto nuovi dettagli all'indagine, senza ancora fornire ulteriori informazioni sui motivi o sui responsabili. Le indagini continuano con l'obiettivo di chiarire le responsabilità e le modalità dell'attentato.

AGI - Si arricchisce di nuovi, pesanti dettagli l'inchiesta sull' attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia, sul litorale romano. Dopo la notizia delle perquisizioni scattate ieri a carico di Valter Lavitola, emerge oggi che il pubblico ministero di Roma, Edoardo De Santis – che ha ereditato il fascicolo da Carlo Villani, nel frattempo nominato procuratore a Velletri –, contesta all'imprenditore ed ex giornalista anche il reato di strage. Il quadro dettagliato è contenuto nel decreto di perquisizione di 7 pagine eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e dai colleghi del Gruppo Frascati a carico di Lavitola e di altre 6 persone. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Ranucci: per il pm il mandante è Valter Lavitola, accusato di strage

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Caso Ranucci, Lavitola indagato come possibile mandante - 1mattina News 07/07/2026

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