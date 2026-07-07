L' Avanti Berlusconi e il carcere | le mille vite di Valter Lavitola

Valter Lavitola ha avuto un ruolo in diversi scandali e procedimenti giudiziari. È coinvolto nella compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi e in una tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi legata a un giro di escort. La sua abitazione a Montecarlo è collegata alla fine della carriera politica di Gianfranco Fini. Lavitola è stato anche al centro di indagini e processi giudiziari relativi a questi episodi.

La casa di Montecarlo che affondò la carriera politica di Gianfranco Fini. La compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi. La tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi per il giro di escort alle cene eleganti. Le tangenti per gli appalti a Panama. Le truffe sui fondi per l'editoria. Sono solo alcune delle vicende giudiziarie che vedono implicato Valter Lavitola, il 60enne faccendiere incappato nell'ennesima indagine, questa volta l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. E dire che da un pò di anni il suo nome mancava dalle cronache. Nuova vita dopo le amicizie con i potenti ed oltre 4 anni di carcere. Lavitola sembrava essersi ormai dedicato al suo bistrò di pesce nel quartiere Monteverde di Roma, "un angolo di autentica atmosfera mediterranea nel cuore della città", come recita il sito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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