Le mille vite del ‘bandito’ Valter Lavitola che dava del Lei a Berlusconi e ne trattò la compravendita dei senatori per far cadere Romano Prodi

Valter Lavitola è stato condannato a otto anni di carcere per bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere. La sentenza riguarda un fallimento di una società di pubblicità e comunicazione. La corte ha riconosciuto che Lavitola avrebbe sottratto denaro ai creditori attraverso operazioni illecite. La condanna è stata emessa dopo il giudizio su un procedimento iniziato nel 2017. Lavitola, in passato, ha ricoperto ruoli di rilievo nel mondo politico e giornalistico.

Nelle sue mille vite Valter Lavitola ha fatto il politico, il giornalista, l’imprenditore, l’intermediario, il latitante, il detenuto, il ristoratore. Ha mangiato 23 milioni di euro di finanziamenti pubblici all’editoria, ha diretto quotidiani di scarso successo, si è candidato alle Europee del 2004 prendendo 54mila preferenze in Forza Italia, ha viaggiato su aerei di stato, ha trattato con parlamentari in nome e per conto di Silvio Berlusconi, di cui era amico ma al quale dava del Lei chiamandolo Dottore (come documentano alcune intercettazioni), poi gli avrebbe chiesto soldi assicurandogli il silenzio sui suoi segreti. Il cognome Lavitola... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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