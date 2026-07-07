Il 14 luglio, il presidente del Consiglio sarà a Palermo per visitare il Museo del Presente Falcone alle 17. L’auto di Giovanni Falcone sarà esposta durante l’evento. Tra gli ospiti previsti c’è anche la premier. La visita si svolgerà in un contesto dedicato alla memoria del giudice e alla lotta contro la mafia. La presenza di figure politiche si inserisce nelle iniziative di commemorazione.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Palermo il 14 luglio per partecipare, alle 17, negli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino a Palazzo Jung alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale, il 23 maggio 1992, viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, uccisi dal tritolo a Capaci (in foto i resti dell’attentato) insieme agli uomini della scorta della Polizia di Stato, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. "La presenza della premier – il commento del Museo del Presente – testimonia l’impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare il sacrificio di quanti hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà dell’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’auto di Falcone in mostra a Palermo. Tra gli ospiti attesi anche la premier

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