Tra gli ospiti più attesi di questa edizione figurano Helena Prestes e Javier Martinez. La presenza delle due figure è confermata per il 30 del mese, in un evento che si svolge in diverse location distribuite nel territorio. L’appuntamento si svolgerà in una giornata dedicata a incontri e presentazioni pubbliche, attirando un pubblico interessato alle loro attività. La manifestazione proseguirà con ulteriori appuntamenti nei giorni successivi.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione ci saranno Helena Prestes e Javier Martinez. Il 30 ottobre il Convention Center La Nuvola, nel cuore dell’EUR, si trasformerà in uno dei palcoscenici più affascinanti dedicati al mondo wedding grazie a Roma Sposa, l’evento che ogni anno richiama futuri sposi, professionisti del settore e volti noti dello spettacolo. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione ci saranno Helena Prestes e Javier Martinez, una coppia che negli ultimi mesi ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla loro eleganza spontanea e a una complicità che non passa inosservata. Leggi anche GF VIP, Blu é stata eliminata dal gioco, Selvaggia Lucarelli la punzecchia La loro presenza promette di regalare un tocco glamour e contemporaneo a una manifestazione già ricca di ispirazioni, tendenze e sogni da indossare.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tra gli ospiti più attesi anche Helena Prestes e Javier Martinez, ecco dove e quando

Helena Prestes e Javier Martinez La Loro Dolce Reunion

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