Lautaro Martinez ha fornito l'assist decisivo nel match tra Argentina ed Egitto, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali. L'Argentina ha rimontato da 0-2 a 3-2, con Lautaro protagonista nella ripresa. La partita è stata considerata tra le più spettacolari di questa fase del torneo, con la squadra sudamericana che ha completato la rimonta nel secondo tempo.

di Stefano Cori Lautaro protagonista assoluto della rimonta dell’Argentina! Il ‘Toro’ fornisce l’assist per il gol del definitivo 3-2. Nel pomeriggio si è giocata la partita tra Argentina ed Egitto, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali che si è rivelata forse una delle più belle giocate fino adesso, se non la più bella. La formazione campione in carica si trovava sotto 0-2 al 67 ‘ con Messi che aveva sbagliato anche un calcio di rigore. Sembrava che una sorpresa clamorosa potesse veramente maturare. Ma poi la squadra di Scaloni è salita in cattedra, gol di testa di Romero su assist di Messi, poi proprio il numero 10 trova il pareggio e infine la chiude Enzo Fernandez di testa, finisce 3-2. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro ai quarti, l’Argentina rimonta clamorosamente l’Egitto: decisivo il Toro con un assist!

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Lautaro Martinez penalty goal | Argentina vs Honduras | FIFA Match Day

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