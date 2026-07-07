Il mondo della musica piange la scomparsa di Lauren Bennett, cantante britannica scomparsa a soli 37 anni. Lauren aveva conquistato le classifiche grazie al brano Party Rock Anthem degli LMFAO ed era famosa per aver fatto parte delle G.R.L. e delle Paradiso Girls. Una voce unica, capace di attraversare anni di pop e dance, dando il suo contributo a hit che hanno fatto la storia. Addio a Lauren Bennett. Ad annunciare la morte di Lauren Bennett sono state le sue ex compagne di band nelle G.R.L. che sui social hanno espresso la loro enorme tristezza per quanto accaduto, ricordando Lauren Bennett e il suo talento. “È con grande tristezza che condividiamo la scomparsa della nostra amata Lauren – hanno spiegato -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Lauren Bennett, la cantante di Party Rock Anthem morta a soli 37 anni

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Morta a 37 anni Lauren Bennett, la cantante di Party Rock Anthem con i LMFAOLa cantante Lauren Bennett, nota per aver partecipato al brano Party Rock Anthem con i LMFAO, è morta a 37 anni.

Tragedia nella musica, addio a Lauren Bennett: la voce di “Party Rock Anthem” muore a 37 anniUna cantante britannica, nota per aver partecipato al brano di successo degli LMFAO, è deceduta all’età di 37 anni.

Temi più discussi: Lauren Bennett è morta a 37 anni, addio alla voce di Party Rock Anthem; Lauren Bennett, morta a 37 anni la cantante britannica voce di Party Rock Anthem e delle G.R.L; Lauren Bennett, morta a 37 anni la cantante di Party Rock Anthem; Morta a 37 anni Lauren Bennett, la cantante di Party Rock Anthem con i LMFAO.

Dopo la morte di Simone Battle, anche Lauren Bennett. Una girl band sventurata. Ugly Heart grande pezzo. x.com

Lauren Bennett, ex membro delle G.R.L. e delle Paradiso Girls, morta a 37 anni. reddit

Lutto nella musica, addio a Lauren Bennett: la voce di Party Rock Anthem muore a 37 anniLauren Bennett, cantante britannica diventata famosa con Party Rock Anthem degli LMFAO nel 2011 e con le G.R.L., è morta a 37 anni. L'annuncio è arrivato dalle sue compagne di gruppo sui social. novella2000.it

Lauren Bennett è morta a 37 anni, addio alla voce di Party Rock AnthemLauren Bennett, cantante britannica nota per la partecipazione a Party Rock Anthem degli LMFAO e per la militanza nei gruppi Paradiso Girls e G.R.L., è morta a 37 anni. A dare la notizia sono state le ... tg24.sky.it