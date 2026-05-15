L' attrice ipnotizza il red carpet di Cannes con un look materico rosso fuoco Una scultura modellata sul suo corpo per un effetto crispy scenografico 

Da iodonna.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla scena del red carpet di Cannes, un’attrice ha attirato l’attenzione con un abito rosso fuoco realizzato con materiali modellati per creare un effetto tridimensionale e scenografico. La sua scelta ha ricordato in modo evidente le opere di scultori come Michelangelo, che considerava le sue creazioni come creazioni già presenti nel blocco di marmo e da liberare. Il look ha suscitato commenti e curiosità tra i presenti, trasformando la passerella in un vero e proprio palcoscenico di arte e moda.

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P er Michelangelo Buonarroti l’opera d’arte era una creatura da svelare, già preesistente nel blocco di marmo. Una forma di bellezza intrinseca pronta ad emergere. Un pò come l’abito rosso, stropicciato e materico di Demi Moore sul red carpet della terza serata del Festival di Cannes. Una scultura modellata sul corpo dell’attrice, in un dialogo plastico con le sue forme: bellezza preesistente e valorizzata dall’abito. Alla première di Histoires parallèles, dopo Isabelle Huppert, Moore è sicuramente l’incanto in rosso più d’impatto della serata. Un’opera d’arte drappeggiata e da esposizione. Cannes 2026: gli outfit da giorno delle star. guarda le foto Volume e materia, l’abito rosso di Demi Moore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'attrice ipnotizza il red carpet di Cannes con un look materico rosso fuoco. Una scultura modellata sul suo corpo per un effetto "crispy" scenografico 
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