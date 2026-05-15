L' attrice ipnotizza il red carpet di Cannes con un look materico rosso fuoco Una scultura modellata sul suo corpo per un effetto crispy scenografico

Sulla scena del red carpet di Cannes, un’attrice ha attirato l’attenzione con un abito rosso fuoco realizzato con materiali modellati per creare un effetto tridimensionale e scenografico. La sua scelta ha ricordato in modo evidente le opere di scultori come Michelangelo, che considerava le sue creazioni come creazioni già presenti nel blocco di marmo e da liberare. Il look ha suscitato commenti e curiosità tra i presenti, trasformando la passerella in un vero e proprio palcoscenico di arte e moda.

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