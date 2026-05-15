L' attrice ipnotizza il red carpet di Cannes con un look materico rosso fuoco Una scultura modellata sul suo corpo per un effetto crispy scenografico
Sulla scena del red carpet di Cannes, un’attrice ha attirato l’attenzione con un abito rosso fuoco realizzato con materiali modellati per creare un effetto tridimensionale e scenografico. La sua scelta ha ricordato in modo evidente le opere di scultori come Michelangelo, che considerava le sue creazioni come creazioni già presenti nel blocco di marmo e da liberare. Il look ha suscitato commenti e curiosità tra i presenti, trasformando la passerella in un vero e proprio palcoscenico di arte e moda.
P er Michelangelo Buonarroti l’opera d’arte era una creatura da svelare, già preesistente nel blocco di marmo. Una forma di bellezza intrinseca pronta ad emergere. Un pò come l’abito rosso, stropicciato e materico di Demi Moore sul red carpet della terza serata del Festival di Cannes. Una scultura modellata sul corpo dell’attrice, in un dialogo plastico con le sue forme: bellezza preesistente e valorizzata dall’abito. Alla première di Histoires parallèles, dopo Isabelle Huppert, Moore è sicuramente l’incanto in rosso più d’impatto della serata. Un’opera d’arte drappeggiata e da esposizione. Cannes 2026: gli outfit da giorno delle star. guarda le foto Volume e materia, l’abito rosso di Demi Moore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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