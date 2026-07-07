Due cani di razza cocker sono stati recuperati nella sera del 6 luglio dopo essere rimasti intrappolati nella vegetazione di un canale vicino al depuratore di viale Pennacchi, a Latina. I vigili del fuoco e la Polizia Locale sono intervenuti per estrarli e metterli in salvo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due cani di razza cocker sono stati tratti in salvo nella serata del 6 luglio dopo essere rimasti intrappolati nella vegetazione lungo il canale vicino al depuratore di viale Pennacchi, a Latina. L’intervento si è concluso intorno alle 22 con il recupero degli animali, entrambi trovati in buone condizioni. La segnalazione e l’avvio dei soccorsi. L’allarme è arrivato alla centrale operativa della Polizia Locale dopo la segnalazione della referente di un’associazione animalista e del consigliere comunale Alessandro Porzi, che si trovava nella zona e ha informato il sindaco Matilde Celentano. Gli agenti, coordinati dalla comandante facente funzioni Sabrina Brancato, hanno raggiunto il luogo e riscontrato la difficoltà di accesso al canale a causa della fitta vegetazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Latina, due cocker caduti nel canale di viale Pennacchi. Salvati dai vigili del fuoco e Polizia Locale

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