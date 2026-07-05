Due gattini sono stati salvati dai vigili del fuoco durante un incendio che ha interessato circa 9 ettari di sterpaglie sulla strada regionale. L’incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri a Montecatini Val di Cecina, causando fumo e danni alla vegetazione. I pompieri sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra persona o animale è rimasto coinvolto. L’origine dell’incendio è ancora da accertare.

MONTECATINI VAL DI CECINA (PISA) – Paura per un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri, 4 luglio 2026, e che ha mandato in fumo 9 ettari di sterpaglie a Montecatini Val di Cecina (Pisa). Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco che hanno anche salvato due gattini appena nati. L’intervento è scattato intorno alle 22.15 lungo la strada regionale 439. Le fiamme s sono poi propagate ai piedi della collina, minacciando alcuni annessi agricoli. I vigili del fuoco, con quattro mezzi antincendio e un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Pisa, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area, riuscendo anche a mettere in salvo due gattini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montecatini Val di Cecina: due gattini salvati dai vigili del fuoco nell’incendio sulla strada regionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due gattini appena nati salvati nell’incendio di sterpaglie a Montecatini Val di CecinaDue gattini appena nati sono stati salvati da un incendio di sterpaglie avvenuto ieri sera sulla strada regionale 439 in un comune toscano.

Scoppia incendio sulla strada regionale. Salvati due gattini appena natiUn incendio di sterpaglie si è sviluppato sulla strada regionale 439 nel comune di Montecatini Val di Cecina, intorno alle 22.

Temi più discussi: Festa dei ramai a Montecatini Val di Cecina; Giro di vite sulla differenziata, al via controlli e telecamere; Eventi alluvionali settembre-ottobre 2024; Festa dei ramai, alla scoperta della geologia toscana con Aldo Piombino.

Montecatini Val di Cecina, al via i lavori sul ponte della Sp14 L’intervento di manutenzione straordinaria partirà il 15 giugno con senso unico alternato. Investimento della Provincia di Pisa da 300 mila euro cascinanotizie.it/montecatini-va… x.com

Montecatini Val di Cecina: due gattini salvati dai vigili del fuoco nell’incendio sulla strada regionalePaura per un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri, 4 luglio 2026, e che ha mandato in fumo 9 ettari di sterpaglie a Montecatini Val di Cecina (Pisa). Sul posto hanno operato due squadre dei v ... firenzepost.it

Meteo: nuova ondata di calore all'orizzonte! Le previsioni dal 6 luglioLa tendenza meteo per inizio settimana vede un nuovo rialzo delle temperature verso valori oltre i 35 gradi, ma solo su parte delle regioni. meteo.it