Sara Errani e Andrea Vavassori si sono qualificati per i quarti di finale del doppio misto a Roland Garros 2026, dopo aver superato al termine di un match combattuto le coppie Stollár e Harrison. La partita si è conclusa con una rimonta finale, che ha permesso ai campioni in carica di avanzare nel torneo. La vittoria è arrivata al termine di un confronto molto equilibrato e combattuto.

I campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori volano ai quarti del Roland Garros 2026 nel doppio misto superando al fotofinish Stollár e Harrison. La corsa di Sara Errani e Andrea Vavassori prosegue inarrestabile sulla terra rossa di Parigi. Sul Court 7, i detentori del titolo del doppio misto battono l’ungherese Fanny Stollár e lo statunitense Christian Harrison con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-6 in un’ora e diciassette minuti di gioco. La sfida evidenzia continui ribaltamenti di fronte fin dalle prime battute, fino al finale trilling. Nel primo set gli azzurri mostrano subito grande lucidità tattica. La perfetta lettura a rete dell’emiliana si combina a meraviglia con la spinta di Vavassori, sempre incisivo al servizio e nei colpi da fondo campo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roland Garros: Errani e Vavassori ai quarti di finale dopo una rimonta spettacolare

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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026

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