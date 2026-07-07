L'Argentina supera l'Egitto 3-2 ai quarti di finale dei Mondiali, con una rimonta negli ultimi 11 minuti. Dopo aver sbagliato un rigore, un giocatore segna il gol che permette alla squadra di recuperare il risultato. I campioni in carica erano sotto di due reti, ma riescono a ribaltare la partita e a qualificarsi. La sfida si è giocata a Atlanta, con il risultato finale che ha evitato un'eliminazione clamorosa.

L'Argentina evita una clamorosa eliminazione e si prende i quarti di finale dei Mondiali con una rimonta da brividi: ad Atlanta, i campioni in carica battono 3-2 l'Egitto dopo essere stati sotto di due reti. Hanno ribaltato tutto negli ultimi 11 minuti più recupero. Una serata drammatica, segnata anche da un rigore fallito da Lionel Messi, poi decisivo nel momento più delicato del match. L'Argentina batte l'Egitto 3-2: una partita che sembrava persa Per lunghi tratti la sfida degli ottavi ha dato l'impressione di poter trasformarsi in una delle sorprese più grandi del torneo. L'Egitto è partito meglio e ha colpito con Yasser Ibrahim, a segno di testa sul cross profondo di Marwan Attia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Argentina batte l'Egitto 3-2 ai quarti con una rimonta folle, ribaltone negli ultimi 11 minuti: Messi sbaglia un rigore, poi segna

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Rimonta incredibile: l'Argentina batte l'Egitto 3-2 e raggiunge i quarti di finale

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