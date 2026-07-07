L’amministrazione di Gaza passa di mano

Il 6 luglio, il governo di fatto di Hamas nella Striscia di Gaza ha annunciato lo scioglimento della propria commissione esecutiva e la consegna dell’amministrazione a un nuovo organismo, il Comitato nazionale per l’amministrazione della Striscia (Ncag). Quest’ultimo è composto da tecnocrati e non è stato sottoposto a votazione da parte della popolazione palestinese.

Il 6 luglio il governo di fatto di Hamas, al potere nella Striscia dal 2007, ha annunciato lo scioglimento della sua commissione esecutiva e la consegna dell’amministrazione di Gaza al Comitato nazionale per l’amministrazione della Striscia, l’Ncag, un organismo di tecnocrati che nessun palestinese ha votato. A dichiararlo all’Afp è Ismail al-Thawabta, capo dell’ufficio stampa del governo di Hamas. L’Ncag lo guida Ali Shaath. L’ha creato il Board of Peace, il consiglio istituito da Donald Trump quando a ottobre ha mediato il cessate il fuoco tra Hamas e Israele. L’organismo che dovrebbe amministrare la Striscia esiste da circa sei mesi. Per sei mesi è rimasto fuori, perché Israele ne ha impedito l’ingresso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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