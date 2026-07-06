Hamas ha annunciato lo scioglimento del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, organismo che ha governato la regione per quasi vent'anni. La decisione permette l’accesso al comitato tecnico Ncag, promosso dal Board of Peace di Trump, con l’obiettivo di facilitare la ricostruzione e la stabilità a Gaza. La mossa rappresenta un possibile passo verso una modifica del controllo sulla regione, con l’intenzione di favorire processi di pace e ricostruzione.

Possibile storica svolta per la pace e la ricostruzione a Gaza. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell’organismo che per quasi vent’anni ha governato la Striscia, accettando di farsi da parte per dare spazio al comitato tecnico Ncag voluto dal Board of Peace di Trump. L’annuncio di Hamas A dare l’annuncio delle dimissioni del struttura amministrativa che ha governato nella Striscia per circa due decenni è stato il capo ufficio stampa del governo di Hamas, Ismail al-Thawabta, in una conferenza stampa convocata davanti all’ospedale Al-Shifa. “Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohammed al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Passo indietro di Hamas per far spazio al Ncag, cos'è il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza

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