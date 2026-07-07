L’accoltellatore del bar di via Capecelatro non ha risposto alle domande del giudice durante l’interrogatorio. Sul profilo WhatsApp di una delle persone coinvolte è stata trovata una foto di un combattente islamico con kefiah e kalashnikov. La foto è stata condivisa tra le immagini presenti sulla piattaforma di messaggistica. Non ci sono ancora dettagli su eventuali collegamenti tra questa immagine e il motivo dell’attacco.

Milano, 7 luglio 2026 – La foto-profilo di Whatsapp alimenta più di una suggestione e getta un’ombra inquietante su un raid senza un perché, sebbene al momento non siano emersi elementi concreti che lascino ipotizzare un percorso di radicalizzazione: l’istantanea ritrae un guerrigliero islamico con una kefiah come copricapo chinato in preghiera su un tappeto adagiato sulla sabbia, con le onde del mare sullo sfondo e un fucile d’assalto appoggiato sul lato destro. Così come fanno riflettere alcune frasi in inglese, ritrovate su fogli A4 sequestrati dalla Digos di Treviso nella casa di Conegliano, che chi ha letto ha sintetizzato più o meno così: “L’estensore annota la volontà di compiere atti violenti con l’utilizzo di coltelli o lame”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’accoltellatore del bar di via Capecelatro non risponde al gip, e fra le immagini su Whatsapp di Lamin Saidilly spunta un guerrigliero islamico con kefiah e kalashnikov

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