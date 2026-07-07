Su WhatsApp, una foto mostra un uomo in preghiera con un fucile M4 accanto, sullo sfondo del mare. La stessa immagine era presente nel profilo di un uomo arrestato a Milano per un episodio di accoltellamento. La foto raffigura un mujaheddin armato, e il suo utilizzo nel profilo ha sollevato dubbi sulla sua possibile radicalizzazione. Non ci sono altri dettagli pubblici sul suo passato o sui motivi della scelta dell’immagine.

L’immagine di un mujaeddin in preghiera con accanto il fucile M4 e sullo sfondo le onde del mare. Una fotografia che Lamin Saidilly aveva scelto a corredo del suo profilo Whatsapp. Un elemento sul quale ora si concentrano le indagini della Digos e dell’Antiterrorismo di Milano e Treviso per verificare un possibile percorso di radicalizzazione islamica. Anche perché nella casa di Conegliano Veneto del 22enne arrestato per aver accoltellato quasi mortalmente sabato mattina Gerardo P., 55 anni, fuori da un bar di San Siro, gli investigatori hanno sequestrato alcuni scritti in inglese nei quali — tra frasi motivazionali e dal contesto ambiguo e non sempre di facile lettura — il giovane farebbe riferimento anche alla volontà di condurre azioni violente con l’uso di un coltello. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.

© Milano.corriere.it - Lamin e la foto del mujaheddin armato su Whatsapp: i dubbi sulla radicalizzazione dell’accoltellatore di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’accoltellatore del bar di via Capecelatro non risponde al gip, e fra le immagini su Whatsapp di Lamin Saidilly spunta un guerrigliero islamico con kefiah e kalashnikovL’accoltellatore del bar di via Capecelatro non ha risposto alle domande del giudice durante l’interrogatorio.

Milano, gli spostamenti di Lamin Saidilly in tre hotel, le prescrizioni di farmaci, i contatti: cosa sappiamo dei 10 giorni da fantasma dell'accoltellatoreDurante i dieci giorni successivi alla fuga, l'accoltellatore si spostò tra tre hotel a Milano e trascorse notti in strada dopo aver esaurito i soldi.

Si parla di: Lamin e la foto del mujaheddin armato su Whatsapp: i dubbi sulla radicalizzazione dell'accoltellatore di Milano.

Lamin e la foto del mujaheddin armato su Whatsapp: i dubbi sulla radicalizzazione dell’accoltellatore di MilanoIl 22enne condannato a 8 anni in Inghilterra: espulso a fine 2025. In Italia è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Interrogato dal gip a San Vittore, ha detto di non ricordare ... milano.corriere.it

Il Corano e la foto col mitra: s’indaga sul passato di Lamin SaidillyGli investigatori cercano di capire anche se c’è una motivazione religiosa dietro l’accoltellamento al bar di via Paravia ... milano.repubblica.it