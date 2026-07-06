Durante i dieci giorni successivi alla fuga, l'accoltellatore si spostò tra tre hotel a Milano e trascorse notti in strada dopo aver esaurito i soldi. Sono ancora da chiarire i dettagli degli spostamenti, dei contatti e delle prescrizioni di farmaci durante questo periodo. Non ci sono informazioni definitive sui motivi di questi movimenti o su eventuali incontri avvenuti in quegli stessi giorni.

Dieci giorni vissuti come un fantasma. La fuga da Conegliano, le notti in hotel e quelle passate in strada dopo aver finito i soldi. Sono molte le domande ancora senza risposta sulle ultime ore di Lamin Saidilly dopo essere scappato dalla casa in Veneto dove viveva con i genitori e i tre fratelli. Un allontanamento volontario, puntando subito verso Milano, che la famiglia del 22enne dice di «non spiegarsi». Ma che potrebbe non essere il primo caso. Per questo gli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale e della Digos stanno verificando altri possibili precedenti. I familiari di Saidilly hanno strenuamente negato la presenza di disturbi psichici e anche comportamenti violenti: «È un bravo ragazzo, lavora. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, gli spostamenti di Lamin Saidilly in tre hotel, le prescrizioni di farmaci, i contatti: cosa sappiamo dei 10 giorni da fantasma dell'accoltellatore

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