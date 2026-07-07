Il Papa è arrivato alle 19,30 e ha benedetto oggetti religiosi durante una visita a casa di un ambasciatore statunitense. Dopo una foto di famiglia, ha partecipato a un aperitivo con i presenti. L’ambasciatore ha commentato che il Papa è un vero statunitense e ha spiegato che i contrasti con l’ex presidente americano derivano dal fatto che il Papa non vuole che ogni sua azione venga interpretata come un attacco agli Stati Uniti.

«Il Papa è arrivato da noi intorno alle 19,30. Abbiamo scattato una foto con la famiglia, ha benedetto vari oggetti religiosi per noi, poi abbiamo preso un aperitivo. Avevamo preparato un tagliere di salumi decorato con la bandiera americana, poi abbiamo cenato con un menù decisamente americano: insalata di anguria, bistecche di rib-eye, hot dog in stile Chicago. Ci ha detto: "E' un'ottima scelta di cibo". Non so se fosse semplicemente cortese, ma ha mangiato tutto, e c'era parecchio cibo. Ha apprezzato anche i dessert; gli abbiamo servito una torta di mele, del gelato e una torta angel food con mirtilli, sempre seguendo un tema patriottico. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - L'ambasciatore Usa Burch e la cena a casa con papa Leone per il 4 Luglio: «È un vero americano. I contrasti con Trump? Non vuole che ogni sua azione sia vista come un attacco agli Stati Uniti»

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