Bufera sull' ambasciatore britannico negli Usa | Relazione speciale degli Stati Uniti è solo con Israele

Una nuova controversia coinvolge l’ambasciatore britannico negli Stati Uniti, sir Christian Turner, che ha preso il posto di un suo predecessore coinvolto in uno scandalo. La polemica riguarda le dichiarazioni sulla relazione tra gli Stati Uniti e altri paesi, con alcuni critici che affermano che il rapporto speciale sia limitato solo a Israele. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media internazionali.

Imbarazzo per Londra dopo l’audio trapelato di Christian Turner che r idimensiona l’alleanza con Washington e riapre il dossier Jeffrey Epstein, mentre Re Carlo è in America per rafforzare i rapporti bilaterali Bufera sul nuovo ambasciatore britannico negli Usa, sir Christian Turner, succeduto a Peter Mandelson dopo la caduta di questi per il coinvolgimento nello scandalo Epstein. Stando alla registrazione di una conversazione privata trapelata su Sky News Uk nel pieno della visita di Stato di re Carlo III a Washington, Turner risulta aver liquidato a febbraio la storica 'special relationship' fra Londra e Washington come una cosa ormai del passato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bufera sull'ambasciatore britannico negli Usa: "Relazione speciale degli Stati Uniti è solo con Israele" Notizie correlate Leggi anche: Una audio dell’ambasciatore Uk può far fallire l’incontro tra Trump e re Carlo: “Relazione speciale? Gli Usa ce l’hanno solo con Israele” Caso Epstein, arrestato Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli UsaLondra, 23 febbraio 2026 – Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bufera su ambasciatore Gb, 'relazione speciale Usa è solo con Israele'; Caso Epstein, Starmer a Comuni: 'Non avrei dovuto nominare Mandelson'; Regno Unito, bufera su Starmer: l’opposizione chiede le dimissioni per la nomina di Mandelson; Regno Unito, bufera su Starmer: accuse di pressioni per la nomina di Mandelson. Bufera sull'ambasciatore britannico negli Usa: Relazione speciale degli Stati Uniti è solo con IsraeleImbarazzo per Londra dopo l’audio trapelato di Christian Turner: il neo ambasciatore ridimensiona l’alleanza con Washington e riapre il dossier Jeffrey Epstein, mentre Re Carlo III è in America per ra ... ilgiornale.it Bufera sull'ambasciatore britannico negli Stati Uniti: «Relazione speciale Usa è solo con Israele»Sky svela un leak nel pieno della visita del re a Washington. Frecciata di sir Christian Turner (succeduto a Peter Mandelson) anche sul caso Epstein ... corriere.it "MICHAEL" SUPERA I 105 MILIONI DI DOLLARI NEGLI STATI UNITI IN SOLO 4 GIORNI. Grazie ad uno spettacolare lunedì da 7,8 milioni di dollari, #Michael ha raggiunto in solo 4 giorni i 105 milioni di dollari! #MichaelMovie #MichaelTheMovie #MichaelIlFil - facebook.com facebook L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa e un piano d'azione per migliorare la collaborazione sui minerali critici e contrastare la Cina x.com