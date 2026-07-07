L’ambasciatore americano presso la Santa Sede ha riferito di aver partecipato a una cena il 4 luglio con il Papa. Durante l’incontro, si è discusso di questioni come migranti, Cuba e Iran, e di possibili modalità di collaborazione tra le parti. L’ambasciatore ha anche affermato che il pontefice e un ex presidente statunitense condividono caratteristiche simili, più di quanto si possa pensare.

Il diplomatico americano che si occupa dei rapporti con la Santa Sede ha parlato con alcuni giornalisti raccontando la cena del 4 luglio con il pontefice: “Abbiamo parlato di migranti, Cuba, Iran e sul come cooperare. Ma è stata soprattutto una piacevole serata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - L’ambasciatore Burch: “Papa Leone e Trump sono più simili di quanto si creda”

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Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici»

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