Durante un dibattito sull’immigrazione, alcuni partecipanti hanno sollevato il tema dello spreco dei centri di accoglienza in Albania. In modo ricorrente, viene menzionato l’argomento, spesso accompagnato da espressioni colorite. La discussione si concentra sui costi e sull’efficacia delle strutture di accoglienza nel paese balcanico, senza approfondire ulteriori dettagli o coinvolgimenti ufficiali. La conversazione si svolge in un clima teso, con riferimenti a termini e commenti che suscitano reazioni contrastanti tra i presenti.

«E lo spreco dei centri in Albania?». Ad un certo punto della discussione sull’immigrazione c’è sempre qualcuno che tira fuori l’argomento pdiota (nota bene: con la p iniziale). Inevitabile. Immancabile come le tasse e la canicola estiva. Che voi siate a tavola, in una cena tra amici, o al bar, o in un riunione , o in ufficio mentre aspettate quella ciofeca di caffè della macchinetta, c’è sempre qualcuno che recita l’argomento facile dei centri in Albania e dei relativi costi. Con tanto di domanda, da ripetere con sorrisetto ancor più pdiota stampato sulle labbra: «A che cosa sono serviti?». Bene, arriva la risposta: sono serviti ad aprire la strada all’intera Europa, che ora si affida ad essi per affrontare il problema dei problemi, l’irrisolta questione dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Albania fa imbufalire gli “accoglioni”

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