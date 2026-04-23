Mercoledì 22 aprile, la leader del Partito democratico ha condiviso sui social un video in cui accusava il governo italiano di violare le normative sul protocollo Italia-Albania riguardante rimpatri e immigrazione. La pubblicazione ha suscitato reazioni e critiche, attirando l’attenzione sui contenuti e sulla modalità con cui sono stati presentati. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni politiche legate alle questioni migratorie tra i due Paesi.

Elly Schlein non ne azzecca una. Soltanto ieri, mercoledì 22 aprile, la segretaria del Partito democratico aveva rilanciato sui social un video nel quale accusava il governo italiano di violare ogni tipo di legge per quanto riguarda il protocollo Italia-Albania in materia di rimpatri e immigrazione. "Come abbiamo sempre denunciato questo viola le leggi italiane, la Costituzione e le leggi europee ", aveva detto la leader del Nazareno. Ecco, a neanche 24 ore di distanza è stata smentita dalla stessa Unione europea. Che figuraccia. Il protocollo Italia-Albania " è compatibile " con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Albania, la figuraccia di Elly Schlein: 24 ore fa, questo video

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