Il deficit italiano supera lo 0,1% oltre i limiti stabiliti dall'Unione europea a causa di un importo di 680 milioni di euro destinato ai centri in Albania. La spesa militare e i costi per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina contribuiscono a mettere sotto pressione i conti pubblici. La situazione evidenzia tensioni tra le spese previste e le restrizioni di bilancio imposte dall'UE.

? Cosa sapere Il deficit italiano supera lo 0,1% oltre i limiti UE per i 680 milioni in Albania.. Spesa militare e costi per il ponte sullo Stretto minacciano la tenuta dei conti.. Il deficit italiano tocca lo 0,1% oltre i limiti europei a causa di una spesa da 680 milioni di euro per i centri di detenzione in Albania, mentre le stime sulla spesa militare e sul ponte sullo Stretto di Messina minacciano la tenuta dei conti pubblici. L’analisi dei bilanci evidenzia come le politiche di austerità adottate dall’esecutivo guidato da Meloni negli ultimi quattro anni non siano state sufficienti a evitare la procedura di infrazione. Nonostante l’impegno verso il contenimento della povertà, diverse voci di spesa hanno compromesso il rapporto tra debito e PIL.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deficit Italia: il costo dei centri in Albania fa sforare i conti

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