L’agente di Sheamus ha risposto a Tony Khan, commentando i rumors sul possibile trasferimento del wrestler in AEW. Ha detto che, se ci saranno trattative, non si tratterà di semplici conversazioni informali, lasciando intendere che potrebbero esserci discussioni più serie. La questione riguardante il futuro del wrestler britannico ha attirato l’attenzione degli appassionati, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Sheamus potrebbe suscitare l’interesse della AEW e su questo non ci sono minimamente dubbi, ma il suo agente ha appena chiarito una cosa: se vogliono fare affari con lui, potrebbe non trattarsi di una semplice telefonata amichevole. Nick LoPiccolo ha pubblicato un messaggio al vetriolo su X, e la parte più significativa è stata la sua avvertenza secondo cui l’ AEW potrebbe ora trovarsi a dover negoziare proprio con la persona che, a suo avviso, è stata tenuta fuori dalla discussione. Don’t piss off the Snowman or the dirt sheets Tony definitely doesn’t influence, and in some cases control, won’t say your name. Congrats on Booker of the Year. Now good luck negotiating with the person you made them afraid to write about. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - L’agente di Sheamus a Tony Khan dopo i vari rumors: “Buon fortuna con le trattative”

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MJF Fires Major Shot at Sheamus After WWE Exit Rumors!

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