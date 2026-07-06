Il futuro di Sheamus nel wrestling professionistico rimane incerto, con il wrestler ancora senza un'annuncio ufficiale sulla sua prossima destinazione dopo l'addio alla WWE. Nel frattempo, MJF ha alimentato le voci di un possibile trasferimento del collega, suscitando discussioni tra gli appassionati. Ricochet ha invece smentito le speculazioni, dichiarando che non ci sono piani ufficiali o annunci imminenti riguardo a Sheamus.

Il futuro di Sheamus continua a far discutere. Sebbene il quattro volte campione del mondo non abbia ancora annunciato quale sarà la sua prossima destinazione una volta concluso il rapporto con la WWE, MJF ha già iniziato ad alimentare le speculazioni. o, quantomeno, a divertirsi a provocare. La star della AEW ha pubblicato una storia su Instagram riportando alla luce uno scambio di messaggi risalente al 2022, periodo in cui Sheamus stava vivendo una delle migliori fasi della sua seconda parte di carriera in WWE. A corredo degli screenshot, MJF ha aggiunto una frase che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan: “Fatti sotto, O’Shaunessy”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: MJF scatena i rumors su Sheamus, Ricochet spegne l’entusiasmo

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