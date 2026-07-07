Tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo un’indagine sui furti di auto in sosta nella provincia senese. Le indagini hanno portato all’identificazione di tre soggetti ritenuti responsabili di aver messo a segno diversi furti in varie località della zona.

SOVICILLE – I carabinieri hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha permesso di individuare e denunciare tre soggetti, considerati i presunti autori di una raffica di furti su autovetture in sosta, messi a segno in diverse località della provincia senese. L’indagine ha preso il via a seguito delle denunce presentate da cittadini italiani e stranieri che, nella giornata dello scorso 2 giugno, avevano subito il danneggiamento e il saccheggio dei propri veicoli mentre si trovavano parcheggiati in aree di sosta o nei pressi di mete d’interesse. Attraverso un meticoloso lavoro di analisi delle testimonianze, riscontri sui passaggi veicolari e accertamenti sul modus operandi, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire il raggio d’azione della banda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ladri seriali nelle auto in sosta nella provincia senese: tre denunce dopo le indagini dei carabinieri

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