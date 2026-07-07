L’evento Ladispoli in Danza si terrà il 9 e 10 luglio 2026 alla Grottaccia. Il festival presenterà performance di danza contemporanea e arti performative, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La manifestazione si propone di esplorare temi di memoria e identità attraverso linguaggi artistici innovativi. La manifestazione rafforza il settore culturale e creativo del litorale laziale, con focus su sperimentazione e contaminazioni tra discipline artistiche.

Un crocevia di linguaggi tra memoria e identità. L’industria culturale e creativa del litorale laziale si rafforza con il ritorno, il 9 e 10 luglio 2026, del festival dedicato all’arte performativa e all’innovazione del movimento. Sotto la direzione artistica di Paola Sorressa e con il sostegno del Ministero della Cultura, la rassegna trasforma lo Spazio Teatro Villa Romana La Grottaccia in un vero e proprio laboratorio sperimentale. L’obiettivo è esplorare la ricerca sul corpo, intrecciando poetiche differenti che indagano memoria collettiva e traiettorie umane, confermando come il festival precedente sia ormai un motore di sviluppo per il territorio. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ladispoli in Danza 2026: visioni contemporanee alla Grottaccia

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