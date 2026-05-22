Villa Vittoria Cultura al via la stagione 2026 | un nuovo anno di incontri arti e visioni contemporanee
È iniziata la stagione 2026 di Villa Vittoria Cultura, che propone un calendario ricco di eventi dedicati a letteratura, poesia, arte, storia, pensiero contemporaneo e dialogo tra discipline. La manifestazione si svolge ogni estate e si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate fiorentina. La programmazione comprende incontri, mostre e approfondimenti in diversi ambiti culturali, rivolti a un pubblico vario e interessato alle tematiche artistiche e intellettuali più attuali.
Al via la Stagione 2026 di Villa Vittoria Cultura che con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla letteratura, poesia, arte, storia, pensiero contemporaneo e dialogo fra discipline, rappresenta un appuntamento fisso e consolidato nell’agenda degli eventi clou dell’estate fiorentina.Dopo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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