Villa Vittoria Cultura al via la stagione 2026 | un nuovo anno di incontri arti e visioni contemporanee

È iniziata la stagione 2026 di Villa Vittoria Cultura, che propone un calendario ricco di eventi dedicati a letteratura, poesia, arte, storia, pensiero contemporaneo e dialogo tra discipline. La manifestazione si svolge ogni estate e si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate fiorentina. La programmazione comprende incontri, mostre e approfondimenti in diversi ambiti culturali, rivolti a un pubblico vario e interessato alle tematiche artistiche e intellettuali più attuali.

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