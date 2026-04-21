Ulan Bator e JuJu a Palermo | al PunkFunk notte di avant-rock europeo e visioni sonore contemporanee

A Palermo si prepara una serata dedicata alla musica alternativa, con due progetti distinti ma riconoscibili: Ulan Bator e JuJu. L'evento si svolgerà al PunkFunk, un locale noto per ospitare musica avant-rock europea e visioni sonore contemporanee. La serata promette un viaggio tra sonorità sperimentali e originali, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto diverso dal solito.

È in arrivo una nuova serata dedicata alla musica alternativa, con due progetti che rappresentano percorsi distinti, ma ben riconoscibili: Ulan Bator e JuJu. L'appuntamento, organizzato da PunkFunk con la partnership di Forst in Sicilia, è in programma sabato 25 aprile, alle ore 22, proprio al.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Ulan Bator, la capitale che cambia voltoUlan Bator non è soltanto il punto d’ingresso per chi decide di visitare la Mongolia, ma anche lo specchio di un Paese che vive la tensione tra... Leggi anche: Groove incessante tra distorsioni sonore e attitudine garage: gli Inframen in concerto al PunkFunk Aggiornamenti e dibattiti Ulan Bator e JuJu al PunkFunk: notte di avant-rock europeo e visioni sonore contemporaneeÈ in arrivo una nuova serata dedicata alla musica alternativa, con due progetti che rappresentano percorsi distinti, ma ben riconoscibili: Ulan Bator e JuJu. L’appuntamento, organizzato da PunkFunk co ... blogsicilia.it Ulan Bator, la capitale di tutti i mongoliCon la mobilitazione per la guerra in Ucraina alcune migliaia di buriati - etnia mongola che vive dentro i confini della Russia - si sono trasferiti a Ulan Bator. Ma negli ultimi decenni la capitale è ... asianews.it