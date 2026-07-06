Ronaldo stoccata ai giornalisti | Ho la coscienza pulita ma alcuni di voi

Durante la conferenza stampa prima della partita con la Spagna, il giocatore ha affermato di avere la coscienza pulita riguardo alle proprie azioni. Ha aggiunto che, indipendentemente dal risultato, se ne andrà con la mente serena e senza pressioni. Ha anche detto di voler semplicemente godersi il Mondiale, senza ulteriori preoccupazioni. Nel discorso ha rivolto una critica indiretta ai giornalisti, senza specificare chi siano.

Le parole di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di vigilia di Portogallo-Spagna. Il numero 7 attacca: "Indipendentemente da come finirà la partita, Cristiano andrà via con la coscienza pulita, sarò felice, non mi metto ulteriore pressione, voglio solo godermi una grande manifestazione come il Mondiale. E credo che non stia facendo così male, anche se alcuni di voi hanno opinioni differenti, eppure ho segnato 3 gol.". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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