Lacrime e sangue | ecco quanto è costata la guerra in Ucraina a Putin

La guerra in Ucraina, iniziata oltre quattro anni e mezzo fa, ha causato ingenti perdite alla Russia. Dopo un inizio annunciato come un’operazione rapida, il conflitto si è trasformato in un lungo scontro di logoramento. Le stime indicano un alto costo in termini di risorse e vite umane per Mosca, senza che si siano ancora definiti esiti conclusivi. La guerra continua a consumare risorse e a coinvolgere pesantemente le forze russe.

Come sta andando la guerra in Ucraina per la Russia? Quasi quattro anni e mezzo di combattimenti hanno trasformato quella che il Cremlino immaginava come un'operazione rapida in un conflitto di logoramento dal costo enorme. Sul fronte militare, economico e politico, Mosca continua a pagare un prezzo sempre più alto. Le perdite tra i soldati aumentano, l'avanzata sul terreno procede a ritmi minimi e perfino il territorio controllato ha iniziato a ridursi. A questo si aggiungono una crescente pressione sull'economia, restrizioni interne e attacchi ucraini sempre più efficaci anche in profondità nel territorio russo. Tutti elementi che stanno mettendo a dura prova la strategia immaginata da Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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