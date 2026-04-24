Iran svuotate scorte di missili e bruciati miliardi di dollari | ecco quanto è costata la guerra agli Usa

Da quando è scoppiato il conflitto con l'Iran, gli Stati Uniti hanno impiegato migliaia di missili in operazioni militari, portando a una considerevole diminuzione delle scorte di armi a disposizione. I raid hanno comportato anche una perdita economica stimata in miliardi di dollari, in particolare a causa dell’uso di risorse e materiali strategici accumulati nel tempo. La guerra ha così portato a un consumo massiccio di risorse militari e finanziarie da parte statunitense.

(Adnkronos) – Da quando è iniziata la guerra con l'Iran, gli Stati Uniti hanno usato migliaia di missili, svuotando in modo significativo i cruciali, costosi arsenali costruiti negli anni. Lo scrive oggi il New York Times, citando analisi interne del dipartimento della Difesa confermate da fonti del Congresso, e sottolineando come questo svuotamento degli arsenali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate La guerra di Trump all’Iran è già costata agli Usa almeno 22 miliardi di dollariLa guerra di Donald Trump all’Iran sta costando agli Stati Uniti centinaia di milioni di dollari al giorno. Iran, la guerra è costata finora agli Stati Uniti 12 miliardi di dollariIl direttore del Consiglio economico nazionale americano, Kevin Hassett, intervenendo alla Cbs ha affermato che il costo dell'operazione militare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un accordo di pace USA-Iran potrebbe non essere sufficiente a salvare il mercato del petrolio ora: ecco perché; Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz; Trump e il declino cognitivo? Sì, ma occhio a dargli del pazzo. Netanyahu crea crepe nei Maga. Pace in Iran: ecco chi può essere l'uomo... Guerra in Iran, il Nyt: «Scorte e missili statunitensi e di armi costose». Trump chiede aiuto alle case automobilisticheSecondo valutazioni interne del Dipartimento della Difesa, confermate anche da fonti del Congresso che hanno parlato con il New York Times, le scorte di missili statunitensi e di ... leggo.it La guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di missili: le stimeLa guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di missili: gli Stati Uniti stanno spendendo un miliardo di dollari al giorno. lettera43.it Sky tg24. . Iran e Pakistan sarebbero in contatto in queste ore, forse il segnale della volontà di una ripresa dei negoziati. Ci racconta tutto da Istanbul Tiziana Prezzo facebook #Tg2000, #24aprile 2026 - ore 12 #Israele #Libano #Netanyahu #Trump #Iran #Khamenei #Hormuz #Ucraina #Odessa #PapaLeoneXIV #DecretoSicurezza #Femminicidio #Foggia #Monopattini #Meta #IntelligenzaArtificiale #TV2000 @tg2000it x.com