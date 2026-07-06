L’uomo accusato di aver accoltellato una persona in via Capecelatro non ha risposto al giudice. Il suo avvocato ha dichiarato che non ricorda nulla dell’accaduto. Al momento, non è stata richiesta alcuna misura alternativa alla detenzione. L’indagato rimane in carcere mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

L’accoltellatore di via Capecelatro resta in silenzio. Non è stata chiesta alcuna misura alternativa al carcere. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Lamin Saidilly non risponde al gip, il legale dell’accoltellatore: “Non ricorda nulla”

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