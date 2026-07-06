Lamin Saidilly non risponde al gip il legale dell’accoltellatore | Non ricorda nulla
L’uomo accusato di aver accoltellato una persona in via Capecelatro non ha risposto al giudice. Il suo avvocato ha dichiarato che non ricorda nulla dell’accaduto. Al momento, non è stata richiesta alcuna misura alternativa alla detenzione. L’indagato rimane in carcere mentre proseguono le indagini sulla vicenda.
L’accoltellatore di via Capecelatro resta in silenzio. Non è stata chiesta alcuna misura alternativa al carcere. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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