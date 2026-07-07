CASTELNUOVO MAGRA E’stata la Compagnia Filodrammatica Orenese a vincere la 19ª edizione di Teatrika con lo spettacolo “Molto rumore per nulla”. La maratona teatrale organizzata dalla Compagnia degli Evasi si è conclusa sabato. Il festival, distribuito nell’arco di sette serate, quest’anno ha sfiorato i 3000 spettatori, con un media record di 380 a serata nonostante una di mal tempo. Gli spettatori che hanno votato sono stati, in media, 208 a spettacolo, un dato consolidato che conferma l’attaccamento del pubblico. Nell’arena teatro dell’area verde del centro sociale di Castelnuovo Magra si sono succedute in concorso cinque compagnie, con una mescolanza di generi proposta dalla direzione artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La XIX edizione di Teatrika . Vince la Filodrammatica Orense con “Molto rumore per nulla”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calendari e polemiche, il presidente Simonelli difende la Lega: «Molto rumore per nulla»Il presidente della Lega di Serie A ha commentato le recenti polemiche legate ai calendari e al derby, definendole eccessive e prive di fondamento.

“Molto rumore per nulla”, la Compagnia teatrale Kabukista in scena al Teatro San MatteoLa compagnia teatrale Kabukista presenta al Teatro San Matteo una nuova rappresentazione di “Molto rumore per nulla”, commedia di William Shakespeare...

Si parla di: La Filodrammatica Orense vince la XIX edizione di Teatrika con Molto rumore per nulla; La XIX edizione di Teatrika . Vince la Filodrammatica Orense con Molto rumore per nulla.

La Filodrammatica Orense vince la XIX edizione di Teatrika con Molto rumore per nullaLa Filodrammatica Orense vince la XIX edizione di Teatrika con Molto rumore per nulla ... msn.com