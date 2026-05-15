Molto rumore per nulla la Compagnia teatrale Kabukista in scena al Teatro San Matteo

Da ilpiacenza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia teatrale Kabukista presenta al Teatro San Matteo una nuova rappresentazione di “Molto rumore per nulla”, commedia di William Shakespeare molto apprezzata dal pubblico. L’allestimento, che segue il primo spettacolo della stagione dedicato a Shakespeare, si propone di mettere in evidenza aspetti innovativi e attuali del testo. La scena ospita un’interpretazione che mira a rinnovare l’approccio classico, senza modificare i contenuti originali. La rappresentazione si inserisce nel calendario teatrale della città, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori occasionali.

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Dopo il primo appuntamento shakespeariano della stagione, Kabukista porta in scena Molto rumore per nulla, una delle commedie più amate del Bardo, in un allestimento nel quale si vuole esplorarne la modernità sorprendente. La commedia intreccia due storie d’amore dalle sorti opposte: quella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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