Calendari e polemiche il presidente Simonelli difende la Lega | Molto rumore per nulla

Da calcionews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Lega di Serie A ha commentato le recenti polemiche legate ai calendari e al derby, definendole eccessive e prive di fondamento. Durante un’intervista, ha spiegato che le decisioni prese riguardo le date delle partite sono state rispettate e non ci sono state irregolarità. Ha inoltre ribadito che non ci sono motivi per considerare le scelte come motivo di contestazioni, sottolineando che si tratta di discussioni generate da un semplice disguido.

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