Il presidente della Lega di Serie A ha commentato le recenti polemiche legate ai calendari e al derby, definendole eccessive e prive di fondamento. Durante un’intervista, ha spiegato che le decisioni prese riguardo le date delle partite sono state rispettate e non ci sono state irregolarità. Ha inoltre ribadito che non ci sono motivi per considerare le scelte come motivo di contestazioni, sottolineando che si tratta di discussioni generate da un semplice disguido.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Ciro Ferrara: «Italia con troppo timore. Conte vuole il secondo posto, Spalletti deve riflettere» A tutto Lautaro: «Questo Doblete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò» Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calendari e polemiche, il presidente Simonelli difende la Lega: «Molto rumore per nulla»

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