Rende | 21 ritratti per raccontare violenza e lotta al tumore

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rende sono stati presentati 21 ritratti che raccontano storie di violenza e di lotta contro il tumore. Tra le immagini, alcune donne hanno condiviso le loro esperienze di aggressioni con l'acido e di come abbiano trasformato le cicatrici in simboli di resilienza. L'esposizione mira a mostrare come le ferite possano diventare rappresentazioni di forza, attraverso il metodo del kintsugi, l'arte giapponese di riparare con oro.

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Come possono le cicatrici diventare simboli di forza attraverso il kintsugi? Chi sono le donne che hanno affrontato aggressioni con l'acido? Come si può ascoltare la voce delle protagoniste tramite un QR code? Perché la lotta al tumore e la violenza condividono lo stesso linguaggio??? In Breve Esposizione di 21 ritratti fotografici di Tiziana Luxardo al Museo del Presente di Rende. Mostra attiva dal 3 al 27 giugno con testimonianze audio tramite QR code. Partecipazione dell . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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