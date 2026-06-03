Rende | 21 ritratti per raccontare violenza e lotta al tumore

Notizia in breve

A Rende sono stati presentati 21 ritratti che raccontano storie di violenza e di lotta contro il tumore. Tra le immagini, alcune donne hanno condiviso le loro esperienze di aggressioni con l'acido e di come abbiano trasformato le cicatrici in simboli di resilienza. L'esposizione mira a mostrare come le ferite possano diventare rappresentazioni di forza, attraverso il metodo del kintsugi, l'arte giapponese di riparare con oro.