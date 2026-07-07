La villa a prezzo stracciato e gli acquisti a Orio con la carta dell’anziano medico volato nel Regno Unito

Una villa panoramica è stata venduta a 75 mila euro, un prezzo inferiore rispetto al valore stimato di circa 225 mila euro. L'acquisto è stato effettuato con la carta di un anziano medico, successivamente trasferito nel Regno Unito. Le indagini riguardano anche acquisti fatti presso negozi di Orio al Serio, dove sono stati usati strumenti di pagamento riconducibili alla stessa persona. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali illeciti legati alle transazioni e all'origine dei fondi.

Costa Serina. Una villa con vista panoramica, strappata a 75 mila euro ma che valeva tre volte tanto. È da questa operazione che ha preso avvio l’inchiesta della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinata dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, che vede indagati per circonvenzione d’incapace Savino Longo, 60 anni, residente nel Milanese, e Loredana Carbone, 55 anni, di Costa Serina. Secondo la ricostruzione della Procura, i due avrebbero approfittato delle condizioni di particolare fragilità di un medico in pensione seguito dai servizi sociali del Comune. Gli operatori avevano infatti segnalato un progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche e cognitive, fino a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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