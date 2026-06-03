Meno acquisti di cani brachicefali nel Regno Unito I veterinari | Finalmente una reazione alle inutili sofferenze
Nel Regno Unito si registra una diminuzione degli acquisti di cani brachicefali, come Carlini e Bouledogue francesi, secondo i dati del kennel club britannico. I veterinari commentano che questa tendenza rappresenta una reazione alle sofferenze causate da questa tipologia di razze. La riduzione degli acquisti indica un cambiamento nei comportamenti dei consumatori, che evitano cani con caratteristiche anatomiche che favoriscono problemi respiratori e altre complicazioni.
Secondo i dati diffusi dal kennel club britannico la popolarità dei cani con il muso schiacciato, tra cui i Carlini e i Bouledogue francesi, è in calo. Gli esperti sperano che questa tendenza rifletta una crescente consapevolezza dei problemi di salute che affliggono questa tipologia di quattro zampe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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