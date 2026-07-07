La vacanza diplomatica dell’ambasciatore statunitense in Italia

L’ambasciatore statunitense in Italia ha avviato una vacanza diplomatica lungo le coste italiane. Nel corso di questa visita, Tilman Fertitta, imprenditore statunitense, sta navigando a bordo del suo grande yacht, che utilizza come residenza temporanea. La crociera, definita come “coastal diplomacy”, si svolge in diverse località lungo il litorale italiano. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni di questa iniziativa.

Tilman Fertitta sta facendo un tour delle coste italiane (la chiama “coastal diplomacy”) col suo enorme yacht, su cui di fatto vive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'ambasciatore statunitense in Spagna dice che Sanchez non lo ha ancora ricevuto (e non sembra molto contento)L'ambasciatore degli Stati Uniti a Madrid, Benjamin León Jr, in carica dal 16 febbraio, non ha ancora avuto un incontro con il premier spagnolo.

La visita dell’ambasciatore tedesco. Bagger: "Italia e Germania unite. In questa città storia e bellezza"L’ambasciatore tedesco ha visitato una città italiana, affermando che Italia e Germania sono unite.

Siria, riapre l'ambasciata in Italia: ritorna la missione diplomatica a Roma dopo 14 anni di geloDopo 14 anni di gelo diplomatico, riapre l'ambasciata di Siria a Roma. La nomina di Hussein Sabbagh segna una svolta nel processo di ricollegamento tra i due Paesi Il lungo inverno diplomatico tra ... it.euronews.com

Soldati israeliani in vacanza in Italia, la vicenda sarà discussa in ParlamentoAnnunciate interrogazioni parlamentari sulla vicenda dei soldati israeliani inviati in Italia in vacanza per decomprimere dopo aver partecipato alle operazioni militari nella Striscia di Gaza Ha ... it.euronews.com