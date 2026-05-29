La visita dell’ambasciatore tedesco Bagger | Italia e Germania unite In questa città storia e bellezza
L’ambasciatore tedesco ha visitato una città italiana, affermando che Italia e Germania sono unite. Durante il suo intervento, ha sottolineato che le due nazioni condividono un legame storico e culturale. Ha anche commentato che Roma e Berlino sono più vicine che mai, sottolineando l’importanza dell’Europa e della sua difesa. La visita si è svolta in via Ferrara, in un momento di rafforzamento dei rapporti tra i due paesi.
di Federico di Bisceglie Roma-Berlino, via Ferrara. Mai così vicine. Nel nome dell’Europa e della sua difesa. Parla italiano, si aiuta con l’inglese: "Una sala straordinaria. Ferrara, una città bellissima". Thomas Bagger, ospite ieri tra i capolavori della pinacoteca ai Diamanti, non ha bisogno di dire che è l’ambasciatore di Germania in Italia. Si percepisce dalle strette di mano e dai sorrisi che scambia. La Fondazione di Ferrara, presieduta da Riccardo Maiarelli assieme all’associazione Guido Carli, guidata dal nipote Federico, ieri pomeriggio hanno contribuito non solo a riavvicinare idealmente a nostra città, la Regione e il Paese ma hanno regalato al folto pubblico – anche grazie alle sollecitazioni arrivate dal capo della redazione del Carlino-Ferrara, Cristiano Bendin – un momento di raro spessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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