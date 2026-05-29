La visita dell’ambasciatore tedesco Bagger | Italia e Germania unite In questa città storia e bellezza

Notizia in breve

L’ambasciatore tedesco ha visitato una città italiana, affermando che Italia e Germania sono unite. Durante il suo intervento, ha sottolineato che le due nazioni condividono un legame storico e culturale. Ha anche commentato che Roma e Berlino sono più vicine che mai, sottolineando l’importanza dell’Europa e della sua difesa. La visita si è svolta in via Ferrara, in un momento di rafforzamento dei rapporti tra i due paesi.