La trattativa Offerta Inter per Khalaili il giocatore spinge

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'operazione per portare Khalaili all'Inter non è ancora conclusa. Il giocatore israeliano classe 2004, attualmente all’Union Saint-Gilloise, aspetta una risposta definitiva. Ha già firmato un contratto quinquennale con i nerazzurri, con un ingaggio di circa 2 milioni di euro all’anno. Khalaili mostra entusiasmo per il trasferimento e desidera trasferirsi in Italia, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle modalità finali dell’accordo.

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L’operazione Khalaili non è ancora allo sprint finale. L’esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise aspetta, freme. Vuole l’ Inter, il grande salto, avendo già in mano un accordo quinquennale a quasi 2 milioni di euro annui coi nerazzurri. Deve però attendere che le valutazioni di Marotta e Ausilio combacino con quelle del club di appartenenza, traguardo che non è così vicino. L’Inter è partita da 20 milioni di euro di offerta, l’Union SG ne chiede 30, ben sapendo dell’interesse del Napoli (che si è però defilato in attesa di piazzare qualche cessione), nelle ultime ore del Como e sperando in un possibile inserimento di altre realtà, magari dalla Premier League. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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