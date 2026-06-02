L'esterno dell'Inter ha manifestato la volontà di trasferirsi all'Atalanta, spingendo affinché la trattativa si concluda positivamente. Nei giorni scorsi è arrivata una nuova proposta da parte dell'Inter, che mira a convincere la società bergamasca a cedere il giocatore. La trattativa tra le due parti è ora in fase avanzata, con l'obiettivo di trovare un accordo sulla cessione.

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© Internews24.com - Inter Palestra, la trattativa entra nel vivo: il giocatore spinge per il trasferimento. Nuova offerta in arrivo

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