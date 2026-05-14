Khalaili-Napoli l’accordo con il giocatore non basta | cosa frena la trattativa

L’accordo tra il giocatore e il Napoli è stato raggiunto con un contratto di cinque anni già firmato, ma la trattativa tra i club è ancora in corso. La principale difficoltà riguarda la richiesta dell’Union SG, che pretende 25 milioni di euro per l’esterno israeliano. Finora, le parti non hanno trovato un’intesa sulla cifra, rallentando così la conclusione dell’affare.

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Anan Khalaili accetta il Napoli con un quinquennale già concordato, ma Giovanni Manna deve ancora convincere l’Union SG a scendere dai 25 milioni richiesti per l’esterno israeliano. Khalaili e il Napoli: intesa sul contratto, prezzo ancora da negoziare. La trattativa per l’esterno dell’Union Saint-Gilloise entra nella fase decisiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha già raggiunto l’intesa contrattuale con gli azzurri su un accordo quinquennale, con tanto di propensione personale a trasferirsi in Campania. Il problema resta economico: il club belga chiede 25 milioni, cifra che farebbe di Khalaili il calciatore israeliano più costoso della storia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Khalaili-Napoli, l’accordo con il giocatore non basta: cosa frena la trattativa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, accordo con Anan Khalaili: affare da 25 milioni di €, ADL anticipa la concorrenzaIl giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in azzurro, trovando un accordo con la società partenopea per un contratto di... Il Napoli ha un accordo di massima con Khalaili, cerca uno scontro dall’Union per chiudereIl Napoli è ancora a caccia della qualificazione Champions e del colloquio tra Conte e De Laurentiis per stabilire chi sarà alla guida nella prossima... Temi più discussi: Mercato Napoli, Khalaili obiettivo concreto per l’estate: ci sarebbe già un principio di accordo; Khalaili-Napoli, c’è l’accordo sul contratto: Manna pronto a chiudere – GdS; Napoli su Anan Khalaili, nazionale israeliano che gioca in Belgio all'Union Saint-Gilloise; In Israele rilanciano: Napoli-Khalaili, accordo a un passo con il giocatore. Il @SSCNapoli sarebbe vicino all'acquisto di Anan @Khalaili dell' @UnionStGilloise ?? Annuncio a sorpresa sull'esterno israeliano: secondo 'CoopSport' e 'SportWalla', il classe 2004 avrebbe già raggiunto un accordo per il suo trasferimento in Campania. x.com Accordo per Khalaili che vuole Napoli: si cerca sconto dall'Union per chiudereAvanti tutta per Khalaili, che può diventare il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Ma c'è ancora distanza di valutazione economica sul cartellino per il giocatore che tanto piace al Napo ... tuttonapoli.net In Israele rilanciano: Napoli-Khalaili, accordo con il giocatore fino al 2031In Israele rilanciano che Anan Khalaili sarebbe molto vicino al Napoli. Ci sarebbe già un accordo di base con il calciatore israeliano. areanapoli.it