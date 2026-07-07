Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto domenica 5 luglio. La vittima era in compagnia di amici, che avevano programmato di partire insieme. La tragedia si è verificata in un’area rurale, dove il veicolo si è scontrato contro un ostacolo. La famiglia ha atteso invano il ritorno del ragazzo, che non è mai arrivato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 7 luglio 2026 – “Abbiamo visto Giulio crescere, insieme a nostro figlio. Ieri (domenica 5 luglio) avrebbero dovuto andare via insieme al resto degli amici. Nessuno di noi poteva immaginare quel che è poi successo. Sono stati tutto il giorno ad aspettarlo, qui davanti al nostro bar». Roberta Terreni non trattiene le lacrime, così come il Marco Bacconi, quando parla di Giulio Rafanelli. L’ incidente che domenica mattina, è costato la vita al giovane di Ponte di Serravalle ha scosso un’intera comunità. E’ avvenuto, lo ricordiamo, poco prima delle nove al chilometro 42 della Firenze-Mare, nel tratto compreso tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tragica morte di Giulio, un paese senza più lacrime: “Lo abbiamo aspettato invano per tutto il giorno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basile al voto con la famiglia: “Oggi con noi finalmente tutto il giorno, lo abbiamo sequestrato”Il sindaco uscente e candidato alle elezioni amministrative ha votato questa mattina, accompagnato dalla famiglia.

Ciclismo, la dedica di Giulio Pellizzari in lacrime: "Per Stefano che non c'è più..."Durante la seconda tappa del Tour of The Alps, il ciclista marchigiano si è commosso, dedicando la vittoria a Stefano, scomparso recentemente.

Temi più discussi: La tragica morte di Giulio, un paese senza più lacrime: Lo abbiamo aspettato invano per tutto il giorno; Tragedia sull’A11, perde la vita il ventunenne Giulio Rafanelli: rilanciato il diritto alla vita come priorità educativa; Ha soffocato la moglie con un cuscino e confessato. Becken Olivieri tenta il suicidio in carcere; Italo Tarani morto alle Terme di Orte, indagine per omicidio colposo.

La tragica morte di Giulio, un paese senza più lacrime: Lo abbiamo aspettato invano per tutto il giornoLui era amore puro, sempre pronto ad aiutare gli altri. Insieme avevamo creato un club delle moto al Bar del Ponte. Le condoglianze del sindaco Piero Lunardi ... lanazione.it

I Lannister e i Borgia reddit

Giulio Regeni: Libera, la sua morte una ferita per la coscienza del Paese. Le parole di don Ciotti a Fiumicello Villa VicentinaLa morte di Giulio rappresenta una ferita per la coscienza del Paese, dove la ricerca della verità è stata frenata da troppe ambiguità, silenzi, ostacoli e depistaggi. Continueremo a camminare a ... agensir.it