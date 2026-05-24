Basile al voto con la famiglia | Oggi con noi finalmente tutto il giorno lo abbiamo sequestrato

Il sindaco uscente e candidato alle elezioni amministrative ha votato questa mattina, accompagnato dalla famiglia. Ha dichiarato che erano con lui tutto il giorno, scherzando sul fatto di averli “sequestrati”. La sua presenza alle urne si è svolta senza particolari intoppi. Non sono state riportate altre dichiarazioni o dettagli riguardanti la giornata elettorale.

Il sindaco uscente e candidato Federico Basile si è recato questa mattina alle urne per esprimere il proprio voto nelle elezioni amministrative.Ad attenderlo all’uscita del seggio di Gravitelli, sezione 123, c’erano la moglie Daria Rotolo e i figli, che dopo settimane di campagna elettorale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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