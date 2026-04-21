Durante la seconda tappa del Tour of The Alps, il ciclista marchigiano si è commosso, dedicando la vittoria a Stefano, scomparso recentemente. In lacrime, ha espresso il suo sentimento pubblico, mostrando forte emozione nel momento di celebrazione. La sua dedica è stata accompagnata da parole dedicate a chi non è più tra i vivi, suscitando un forte impatto tra i presenti.

Il grido squarcia il silenzio di Val Martello, poi arrivano le lacrime. Non è solo una vittoria: è una promessa mantenuta, un’attesa lunga 203 giorni che finalmente trova voce. Giulio Pellizzari ha le gambe di ferro e un cuore che, stavolta, non riesce a trattenersi. Sul traguardo altoatesino, non lontano dalle montagne di Gustavo Thoeni, il marchigiano esplode in un urlo liberatorio e subito dopo si scioglie in emozione. Non correva per il palmarès, ma per qualcosa di più profondo: dedicare quel successo a Stefano Casagranda, scomparso il 1° ottobre 2025 dopo quattro anni di lotta contro una grave malattia. "Era il papà di Andrea, la mia ragazza".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciclismo, la dedica di Giulio Pellizzari in lacrime: "Per Stefano che non c'è più..."

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