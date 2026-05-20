Un uomo di 35 anni di Gualdo Tadino, che ha lavorato come infermiere per dieci anni presso l’Ospedale di Fabriano, dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria. La sua posizione è stata messa in discussione dopo che sono emerse accuse di esercizio abusivo della professione e di truffa ai danni dello Stato. Le indagini hanno portato alla luce che il 35enne avrebbe operato senza aver conseguito i requisiti necessari per esercitare la professione sanitaria.

Un 35enne di Gualdo Tadino dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria delle accuse di esercizio abusivo della professione e truffa ai danni dello Stato dopo aver prestato servizio per anni presso l’Ospedale di Fabriano con la qualifica di infermiere. Secondo quanto contestato dagli inquirenti, l’uomo non avrebbe mai conseguito la laurea in Infermieristica né sarebbe stato iscritto all’albo professionale, requisiti indispensabili per esercitare la professione. L’assunzione e la stabilizzazione. La vicenda avrebbe avuto inizio nel 2015, quando l’allora Asur Marche lo assunse con un contratto a tempo determinato. Negli anni successivi sarebbero seguiti ulteriori incarichi temporanei fino al 2021, quando il lavoratore avrebbe ottenuto la stabilizzazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lavora come infermiere per 10 anni, poi si scopre l’orrore: “Come può averlo fatto!”

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