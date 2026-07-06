Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente FIFA, Gianni Infantino, riguardo al cartellino rosso mostrato a Folarin Balogun. La discussione si è concentrata sulla sospensione della squalifica al calciatore. Nel frattempo, sono stati diffusi meme che raffigurano Infantino come un cane al guinzaglio e un cartellino rosso con la faccia di Trump.

Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente FIFA Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. “Sì l’ho fatto”, ha detto il presidente. “ Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati”, ha aggiunto il tycoon. “L’arbitro è un pò sospetto, se guardiamo al suo passato”, ha aggiunto Trump. “Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere”, ha detto ancora il presidente. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, consentendogli di essere in campo negli ottavi di finale contro il Belgio dopo quella che, secondo diversi media americani, sarebbe stata una richiesta diretta di Donald Trump, ha riacceso le polemiche sul rapporto tra il presidente della federazione calcistica mondiale, Gianni Infantino, e il capo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Dal cartellino rosso con la faccia di Donald Trump a Gianni Infantino come un cane al guinzaglio. Esplosione di meme sul “caso” politico della sospensione della squalifica a Folarin Balogun

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