Forlì la memoria della Liberazione entra nel cuore dell’Istituto
Martedì mattina a Forlì, il comandante della stazione dei carabinieri ha consegnato una copia della Rassegna dell’Arma all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, rappresentata dalla presidente Ines Briganti. La consegna si è svolta presso la sede dell’istituto, mantenendo viva la memoria della Liberazione e rafforzando i legami tra le forze dell’ordine e le istituzioni storiche della città.
Il comandante della stazione carabinieri di Forlì ha consegnato martedì mattina una copia speciale della Rassegna dell’Arma presso la sede dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, consegnandola alla presidente Ines Briganti. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio del comando generale dell’Arma dei Carabinieri volto a documentare il ruolo svolto dai propri militari durante la Liberazione, attraverso il volume intitolato I Carabinieri del 1945 – La Liberazione, che chiude un ciclo di studi storici sul triennio 1943-1945. Memoria storica tra archivi locali e documenti ufficiali. La distribuzione di questo numero speciale non si limita al territorio di Forlì, ma coinvolge l’intero Paese attraverso la consegna di testi simili agli Archivi di Stato e agli Istituti Culturali di ogni provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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