Forlì la memoria della Liberazione entra nel cuore dell’Istituto

Martedì mattina a Forlì, il comandante della stazione dei carabinieri ha consegnato una copia della Rassegna dell’Arma all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, rappresentata dalla presidente Ines Briganti. La consegna si è svolta presso la sede dell’istituto, mantenendo viva la memoria della Liberazione e rafforzando i legami tra le forze dell’ordine e le istituzioni storiche della città.

Il comandante della stazione carabinieri di Forlì ha consegnato martedì mattina una copia speciale della Rassegna dell’Arma presso la sede dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, consegnandola alla presidente Ines Briganti. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio del comando generale dell’Arma dei Carabinieri volto a documentare il ruolo svolto dai propri militari durante la Liberazione, attraverso il volume intitolato I Carabinieri del 1945 – La Liberazione, che chiude un ciclo di studi storici sul triennio 1943-1945. Memoria storica tra archivi locali e documenti ufficiali. La distribuzione di questo numero speciale non si limita al territorio di Forlì, ma coinvolge l’intero Paese attraverso la consegna di testi simili agli Archivi di Stato e agli Istituti Culturali di ogni provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, la memoria della Liberazione entra nel cuore dell’Istituto Notizie correlate "Nel Senio della memoria", torna la camminata della liberazioneLa grande camminata di comunità sugli argini del Senio torna sabato 25 aprile 2026, per dire "no a tutte le guerre". Il contributo dei carabinieri nella Liberazione: numero speciale della Rassegna dell'Arma donato all'Istituto della ResistenzaIl comando generale dell’Arma dei carabinieri ha voluto raccontare e commemorare i valorosi militari impegnati nella Liberazione attraverso un numero... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Liberazione, Forlì non dimentica: una settimana di memoria tra cerimonie, cultura e partecipazione; Il valore della Memoria e della Pace. Modigliana scrigno di ricordi; All’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, il primo corridoio esperienziale dell’arte sanitaria pubblica in Italia; Dare futuro alla memoria: Forlimpopoli celebra l’81° Anniversario della Liberazione. Provocazione 25 aprile a Predappio: Un convegno dal titolo ‘fine dell’antifascismo’? Insulto alla memoriaPioggia di reazioni sull’evento organizzato dal leader di FN Roberto Fiore nel paese natale di Benito Mussolini e proprio nella giornata della Liberazione. Il sindaco: Preferisco non dare visibilità ... ilrestodelcarlino.it Forlì cuore della mobilitazione europea: nasce la campagna contro i femminicidiGiovani da Francia, Lettonia e Italia uniti in Piazza Saffi per chiedere criteri comuni all'UE sulla violenza di genere ... forli24ore.it Forlì, ai fondi dell’Istituto per la Storia della Resistenza il volume I Carabinieri del 1945 - facebook.com facebook Forlì, anziani morti in ambulanza: 6 omicidi contestati all'autista A #Mattino5 parla il figlio di una delle vittime x.com